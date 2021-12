10 syytä jatkuvalle vessassa ravaamiselle – miksi suolen toiminta vilkastuu?

Jokainen ihminen ulostaa ja jokaisella suolella on oma rytminsä. Keskimäärin isolla hädällä käydään kerran tai kaksi päivässä, mutta kolmekaan kertaa päivässä tai kerran kolmessa päivässä ei ole mitenkään epänormaali tahti.

Oma rytminsä on hyvä tuntea, jotta muutokset suolen toiminnassa voi havaita – ne voivat olla esimerkiksi oire suolistosairaudesta.

1. Terveellinen ruokavalio

Kuitujen lisääminen ruokavalioon on yksi yleisimpiä syitä, jotka lisäävät ulosteen muodostumista, sanoo amerikkalainen gastroenterologi Rudy Bedford. Mikäli on alkanut syömään enemmän täysjyvää, kasviksia, pähkinöitä ja siemeniä, huomaa eron nopeasti pöntöllä.

2. Infektio

Jos uloste on veristä, tulee asia tarkistuttaa lääkärissä.

3. Lisääntynyt liikunta

Vähänlaisesti liikkuvan ihmisen suoli toimii laiskasti. Jos on lisännyt harrastamansa liikunnan määrää, voi odottaa useampia vessakäyntejä.

4. Ärtyvän suolen oireyhtymä

Ainakin yksi kymmenestä suomalaisesta kärsii ärtyvän suolen oireyhtymästä . Vaiva on naisilla yleisempi kuin miehillä. Ärtyvän suolen oireyhtymä aiheuttaa monenlaisia vatsavaivoja, kuten kipua, turvotusta, ilmavaivoja ja suolen toiminnan muutoksia. Toisilla ärtyvän suolen oireyhtymä voi aiheuttaa löysiä ulosteita useita kertoja päivässä.

Oireille on tyypillistä vaihtelu ja se, että ne pahenevat iltaa kohden. Ärtyvän suolen oireyhtymää hoidetaan ruokavaliomuutoksilla. Lääkäriin on syytä hakeutua, mikäli oireina on lisäksi laihtumista, väsymystä tai veriulostetta, suvussa esiintyy paksusuolen tai munasarjojen syöpää tai vaivat jatkuvat hankalina omahoidosta riippumatta.