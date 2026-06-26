Jännitteiden ja konfliktien lisääntyessä puolustusteollisuuden kysyntä nousee myös Suomessa.

Nato-jäsenyys on avannut Suomen sotateollisuudelle uusia ovia ja tehnyt kommunikoinnista avoimempaa, sanoivat puolustusteollisuuden asiantuntijat MTV:n Huomenta Suomen lähetyksessä torstaina. Suomi liittyi Natoon huhtikuussa 2023.

Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen sanoo kommunikaation muuttuneen avoimemmaksi Nato-jäsenyyden myötä. Hän matkusti presidentin matkassa Norjaan vajaa pari vuotta sitten.

– Se, miten Norjan puolustusvoimat avasi kirjansa suomalaiselle teollisuudelle, oli aivan poikkeuksellista verrattuna siihen aikaan, ennen kuin oltiin Nato-jäseniä. Liittolaisuus on avannut meille pääsyn hankintaketjuihin. Liittolaisuus on tuonut mukanaan avoimuuden, Noponen sanoo.

Nopeammin käsiksi tekemiseen

Saab Finlandin toimitusjohtaja Kristian Tornivaara kertoo tehneensä Naton kanssa yhteistyötä vuodesta 2009 alkaen. Hän näki selvän eron kommunikoinnissa Natoon liittymisen jälkeen.

– Suomi on ollut erittäin hyvä kumppani jo aiemminkin. Siinä on kuitenkin pieni twisti, onko liittolainen vai kumppani. Meille on ennenkin kerrottu siitä, mitä tarvitaan. Mutta nyt meille kerrotaan myös, mitä ei osata, Tornivaara sanoo.

Hänen mukaansa avoimuuden myötä toimintaan päästään paljon tehokkaammin.

– Siinä on noin viiden vuoden ero hankinta- ja tuotekehitysprojektissa. Se kuulostaa pieneltä, mutta sillä on jättimäinen vaikutus. Päästään paljon aikaisemmin kiinni siihen, mitä tarvitsee kehittää.

Saab Finland toimittaa ja kehittää muun muassa taistelu- ja kommunikaatiojärjestelmiä kotimaassa ja kansainvälisesti. Suomen puolustusvoimilla on ollut Saabin tuotteita käytössä 1950-luvulta lähtien.