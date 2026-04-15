Kiitos Katri Helena -kiertue starttaa tammikuussa.
Viime elokuussa uransa päättäneen Katri Helenan laulut heräävät ensi vuonna henkiin. Kiitos Katri Helena -konserttikiertue juhlistaa Katri Helenan uraa ja lauluja.
Kappaleita ovat tulkitsemassa Arja Koriseva, Anne Mattila, Antti Ketonen ja Antti Railio. Musiikista vastaa kapellimestari Mirka Dojanin johtama orkesteri.
Kahdellatoista paikkakunnalla vieraileva kiertue starttaa Viking Gracelta tammikuun lopussa ja päättyy Lahteen helmikuun loppupuolella.
– Olen todella iloinen, että näin upea joukko artisteja lähti tulkitsemaan minulle niin rakkaita lauluja. Toivotan ihania iltoja konserttivieraille! Katri Helena sanoo tiedotteessa.