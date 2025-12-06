Janna ja Lenni-Kalle Taipale esiintyivät itsenäisyyspäivän Huomenta Suomessa.

Artisti Janna Hurmerinta ja muusikko Lenni-Kalle Taipale vierailivat itsenäisyyspäivän Huomenta Suomessa tulkitsemassa herkän Finlandian.

– Finlandia-hymni on yksi maailmankaikkeuden hienoimmista lauluista. Kunnia laulaa sitä ja mikäs tässä laulaessa näin hienon pianistin kanssa, Hurmerinta sanoo.

– Etuoikeutettua ja hienoa päästä tällaisena päivänä näin hieno kappale esittämään. Kyllä se herkäksi vetää, Taipale komppaa.

Katso tunteikas esitys yllä olevalta videolta!