Janna ja Lenni-Kalle Taipale esiintyivät itsenäisyyspäivän Huomenta Suomessa.
Artisti Janna Hurmerinta ja muusikko Lenni-Kalle Taipale vierailivat itsenäisyyspäivän Huomenta Suomessa tulkitsemassa herkän Finlandian.
– Finlandia-hymni on yksi maailmankaikkeuden hienoimmista lauluista. Kunnia laulaa sitä ja mikäs tässä laulaessa näin hienon pianistin kanssa, Hurmerinta sanoo.
– Etuoikeutettua ja hienoa päästä tällaisena päivänä näin hieno kappale esittämään. Kyllä se herkäksi vetää, Taipale komppaa.
Katso tunteikas esitys yllä olevalta videolta!