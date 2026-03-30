Katja Ståhl hämmästyi ohikulkijoiden toiminnasta jouduttuaan ratsastustapaturmaan.

Juontaja Katja Ståhlille sattui ratsastustapaturma lauantaina. Hän kertoo asiasta Instagramissa.

Ståhl kertoo julkaisussaan olleensa laukkaamassa maastossa Lenni-hevosensa kanssa, kun yllättäen tiesuoran päässä kummun takaa vastaan tuli koiranulkoiluttajia. Vastaantulijat nähdessään hevonen pysähtyi kuin seinään.

– Minä lensin laajassa kaaressa alas. Vanhan liiton konkarina toki ohjat kädessä, hevonen ei siis päässyt katoamaan, Ståhl kertaa.

Juontaja kertoo nousseensa nopeasti ylös maasta. Hänen mukaansa koiranulkoiluttajat näkivät tilanteen, mutta eivät pysähtyneet kysymään hänen vointiaan.

– Kiipesin takaisin selkään ja huusin ulkoiluttajille: "Ei hätää, täällä kaikki hyvin!" Eivät kiinnittäneet mitään huomiota. Siis mitä ihmettä? Millainen ihminen ei käy kysymässä onko sulla kaikki hyvin? Ståhl hämmästelee.

Kun Ståhl oli hetken kuluttua ajamassa kotiin, tulivat samat koiranulkoiluttajat jälleen häntä vastaan. Juontaja pysähtyi, avasi ikkunansa ja huikkasi koiranulkoiluttajille, että olisi ollut kiva, jos nämä olisivat kysyneet, onko hänellä kaikki ok, kun hän tippui hevosen selästä.