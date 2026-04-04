Moottoririkko ja pakkolasku hyiselle pellolle. Lento-onnettomuus, josta kenenkään ei pitänyt selvitä.

– Olin kauhean vihainen, koska minusta ei tulisi kiropraktikkoa. En saisi lapsia enkä puolisoa. En muistellut mennyttä elämääni.

– Tuli ihan hiljaista. Lentokoneessa ei pitäisi olla hiljaista. Etenkään yhä nousun aikana, sanoo von Hofsten.

Yksi moottori sammui melkein heti, ja sitten toinen.

– Minulla oli äidiltä lainaamani korkeakorkoiset saappaat. Ajattelin, että nämä olisivat huonot hätäliukumäessä. Miksi kukaan ajattelisi niin, miettii puolestaan Eleonor Sundman Ericsäter .

– Olin matkalla Odenseen, koska opiskelin siellä. Oli tavallinen, räntäluminen joulukuun aamu, kertoo Cecilia von Hofsten dokumentissa.

Cedermark luuli kuolevansa. Niin ei kuitenkaan käynyt. Kuin ihmeen kaupalla kaikki 129 koneessa ollutta selvisi pakkolaskusta hengissä.

– Tukholma, Scandinavian 751. Me törmäämme nyt maahan, ilmoitti perämies Ulf Cedermark .

SASin lento 751 lähti Tukholman Arlandasta kohti Kööpenhaminaa joulukuun lopussa vuonna 1991. Pian sen jälkeen kumpikin moottori lakkasi toimimasta.

Dokumentti ja siitä tehty artikkeli on julkaisu ensimmäistä kertaa helmikuussa 2026. MTV Uutiset julkaisee pääsiäisen kunniaksi luetuimpia ja puhuttelevimpia juttuja.

SASin pakkolaskuun päätynyt lento kesti vain reilut neljä minuuttia. Neljä lentoturmasta selvinnyttä muistaa yhä hyvin, mitä ajattelivat 34 vuotta sitten.

Koneella oli vauhtia 200 kilometriä tunnissa, ja sen liukuessa yhä lähemmäs puiden latvoja matkustajien tuli nojata eteenpäin pää polvien välissä.

– Minä tottelin lentoemäntää. Ex-mieheni ei aikonut kuolla niin, vaan katsoi ulos pystyasennossa, Annica Stigson kertoo.

– Minulla ei ole suoria muistoja laskeutumisesta, mutta muistan, että liu'uimme, eikä laskeutuminen ollutkaan paha.

– Tajusin olleeni väärässä. Uskomatonta tuuria ja taitoa, sanoo Sundman Ericsäter.

Puiden latvat katkesivat kuin tulitikut

– Vain 50 metriä tähän suuntaan törmäys olisi ollut voimakkaampi ja olisimme tuskin selvinneet, kertoo Cedermark.

Puiden latvat katkesivat koneen voimasta kuin tulitikut. Kone täyttyi savusta ja sitten pamahti.

– Ulkona oli valkoista ja hiljaista. Joku taisi itkeä. Mietin, olinko kuollut vai missä me olimme.