Jääkiekon NHL:ssä Pittsburgh Penguins rökitti Philadelphia Flyersin maalein 7–0, kun joukkueet pelasivat kauden avausottelunsa.
Maali-ilotteluun pääsi mukaan myös Pittsburghin suomalaishyökkääjä Ville Koivunen, joka avasi kauden pistetilinsä tekemällä 2–0-maalin ottelun avauserässä.
Koivunen karkasi läpiajoon Samuel Girardin tarkasta syötöstä ja uitti kiekon ovelasti tshekkiläisvahti Daniel Vladarin jalkojen välistä.
Koivunen teki kesällä Penguinsin kanssa muhkean jatkosopimuksen. Kahdeksanvuotinen ja 32 miljoonan dollarin arvoinen sopimus oli kesän yllättävimpiä sopimusuutisia NHL:ssä.
Philadelphian suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen ahkeroi jäällä runsaat 17 minuuttia.
Yön muissa otteluissa Toronto voitti New York Islandersin 2–1. Matias Maccelli pelasi New York Islandersin paidassa reilut 17 minuuttia ja laukoi ottelussa kerran.
Coloradon ja Los Angeles Kingsin kohtaaminen on kahden erän jälkeen Avalanchen hyväksi lukemissa 6–3.
Kingsin 2–3-kavennuksesta vastasi alivoimalla terävällä rannelaukauksella Joel Armia. Maalin syötti Erik Haula. Coloradon kuudennen maalin laukoi puolestaan ylivoimalla Artturi Lehkonen.
Juttua muokattu kello 6.58. Matias Maccelli edustaa New York Islandersia, ei enää Torontoa.