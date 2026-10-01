Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen iski kaksi maalia NHL-kauden avauspelissään. Avalanche vyöryi Los Angeles Kingsin yli 8–4-lukemin.

Lehkonen iski isäntien kuudennen ja kahdeksannen maalin ylivoimalla paikasta, jossa hän on vaarallisimmillaan – vastustajan maalin edestä.

Lehkosen maalit katsottavissa yllä olevalta videolta.

Avalanchen ylivoimapelissä tapahtui muutenkin, sillä myös Brock Nelson ja Nathan MacKinnon kurittivat Kingsiä, mutta toisaalta vieraiden Joel Armia (video alla) ja Trevor Moore iskivät osumat mieheen alivoimalla.

Nelson oli ottelun tehokkain pisteillä 1+2.

Lehkonen pelasi eniten Coloradon hyökkääjistä, kaikkiaan 19.27.

Armia sai Kingsin paidassa vastuuta 12.55. Myös vieraiden suomalaishyökkääjä Erik Haula ylsi tehoille (0+1) syöttämällä Armian maalin. Haula pelasi reilut 15 minuuttia. Kingsin nelosketjun Samuel Helenius pelasi seitsemän minuuttia tehoitta.