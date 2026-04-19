Ilves järjesti mykistävän näytöksen ja nöyryytti Tapparaa peräti 6–0, kun tamperelaisseurat kohtasivat toisessa välierässä Nokia-areenassa. Semifinaalisarja on nyt Ilveksen hyväksi jo 2–0.

Tappara avasi sunnuntain ottelun terävästi. Se oli ensimmäiset 10 minuuttia kuskin paikalla. Siihen sinioranssin vierasjoukkueena pelanneen nipun ilonaiheet jäivätkin.

1. erän jäähyily kostautui periodin lopussa, kun Luke Henman niittasi Ilvekselle 1–0.

Toisessa erässä Ilves-karkelot yltyivät. Heti alkuun Samuli Ratinen laittoi 2–0. Samassa aikaikkunassa Tappara-fanien vieraskatsomo tyhjennettiin. Myöhemmin selvisi, että syynä oli alun perin sääntöjenvastainen isojen lippujen heiluttaminen.

Ilves rallatteli vielä samalla kaksikymppisellä peräti 4–0-johtoon, kun Matic Török teki ensin läpiajosta ja Ratinen illan toisensa siirretyn rangaistuksen aikana nelisen minuuttia ennen paussia.

Päätöserässä Simon Johansson tyylitteli ehkä illan kauneimmalla 5–0.

1:20 Simon Johansson tyylitteli päätöserässä 5–0.

Kuudes ja tennislukemat sinetöinyt Törökin illan toinen syntyi ajassa 52.44. Tässä vaiheessa Tapparan tähtivahti otettiin vaihtoon. Tilalle luisteli loppuminuuteiksi .