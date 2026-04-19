Tapparan toinen takaisku aiheutti Nokia-areenassa jonkinlaisen episodin, jonka päätteeksi Tapparan fanikatsomo tyhjennettiin suurilta osin kesken sunnuntain Ilves-välierän toisen erän. Ilveksen tapahtumapäällikön mukaan syynä oli ylitsepääsemätön erimielisyys pelisääntöjen noudattamisesta kannatuslippujen suhteen.
Ilves on vahvassa vireessä SM-liigan paikallisvälierissä, kun se on matkalla jo toiseen otteluvoittoon.
Nokia-areenassa nähtiin sunnuntain ottelun toisen erän alussa katsomoepisodi, jonka päätteeksi Tappara-fanien vieraspääty tyhjennettiin lähes kokonaan.
Katsomossa oli hyvän tovin ajan noin kymmenkunta järjestyksenvalvojaa, jotka saapuivat paikalle jo hetkeä ennen Ilveksen 2–0-maalia. Valtaosa kannattajista valui hetken kuluttua pois katsomosta. Joukko vei isot fanilakanat mukanaan.
Hetkeä ennen tyhjentämistä samasta Tappara-kannattajien päätykatsomosta kannettiin yksi henkilö useamman järjestyksenvalvojan voimin. Tappara-fanit lauloivat ennen katsomonosan tyhjennystä alatyylisiä lauluja vastustajajoukkueen suuntaan.
MTV Urheilu tavoitti Ilveksen tapahtumapäällikkönä työskentelevän Lasse Fihlin, jonka mukaan katsomonosan tyhjentäminen johtui sovittujen sääntöjen rikkomisesta. Tappara-kannattajat heiluttivat jumbokokoisia lippuja pelin ollessa käynnissä. Näin ei ole lupa toimia.
– Isot liput estävät ravintolakatsomon näkyvyyttä siinä päädyssä. He lähtivät sitten mieluummin ulos, Fihl kertoi MTV Urheilulle puhelimitse.
Ilves johtaa 40 minuutin jälkeen murskaavasti 4–0. Toisessa erässä maalinteossa onnistuivat Samuli Ratinen kahdesti ja Matic Török.
Täydennys klo 18.56: Lisätty Lasse Fihlin kommentit.