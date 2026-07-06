– Voisi sanoa niin, että jos Ronaldolta löytyy pulssi, niin hän avaa tuon Espanja-matsin, hän naurahtaa.

– Jos pitäisi nimetä kisojen parhaat keskikentät, niin kyllä ne tässä ovat vastakkain. Molemmat ovat tottuneet hallitsemaan palloa ja lyhytsyöttöpeliä. Jos on Pedri, Rodri, Joao Neves, Vitinha ja Bruno Fernandes... harvoin on keskikentällä yhtä aikaa näin paljon taitoa, Rantala päättää.