Espanjan ja Portugalin neljännesvälierä on maanantai-illan herkkupala, jossa kohtaavat MM-turnauksen parhaat keskikentät, linjaa MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala. Cristiano Ronaldon paikka avauskokoonpanossa on asiantuntijan mielestä päivänselvä asia.
Naapurimaiden taistelu tipahtaa jalkapallofanien eteen jopa yllättävän aikaisin, sillä Portugali joutui nöyrtymään oman lohkonsa kakkoseksi Kolumbian taakse. Turnauksen edetessä parantanut Espanja tulee vastaan jo neljännesvälierässä.
– Tässähän oli odotusarvona, että Portugali olisi ollut kaavion toisella puolella, Juho Rantala huomauttaa.
– Yksi kovista lähtee tuosta lauluun. Molemmat ovat mestaruusspekulaatiossa olleet mukana.
Portugali lähtee peliin aavistuksen altavastaajana. Se selvitti Kroatian 1. kierroksella erittäin niukan taiston päätteeksi. Alkulohkossa luukut aukesivat kunnolla vain Uzbekistanin kanssa.
Joukkueen kapteeni ja supertähti Cristiano Ronaldo otettiin turnauksessa ensimmäistä kertaa vaihtoon kesken ottelun, kun Portugalin keskikenttä alkoi vapista aiempien vaihtoliikkeiden vuoksi Kroatiaa vastaan. Ronaldon korvannut Goncalo Ramos iski heti voittomaalin.
– Minun mielipiteeni on, että on hyvä, että on olemassa se vaihtoehto, että Ronaldon voi ottaa vaihtoon, Rantala toteaa.
Kolme maalia turnauksessa tehneen Ronaldon otteet ja asema puhuttavat päivästä toiseen. Yksi toistuvista keskustelunaiheista on se, olisiko Roberto Martinezin syytä asettaa Ramos avauskokoonpanoon Ronaldon tilalle.
Rantalan mielestä todennäköisyys sille on olematon.
– Voisi sanoa niin, että jos Ronaldolta löytyy pulssi, niin hän avaa tuon Espanja-matsin, hän naurahtaa.
Rantala herkuttelee klassikkomatsin alla etenkin keskikenttämiehitysten kohtaamisella.
– Jos pitäisi nimetä kisojen parhaat keskikentät, niin kyllä ne tässä ovat vastakkain. Molemmat ovat tottuneet hallitsemaan palloa ja lyhytsyöttöpeliä. Jos on Pedri,Rodri, Joao Neves, Vitinha ja Bruno Fernandes... harvoin on keskikentällä yhtä aikaa näin paljon taitoa, Rantala päättää.
Espanja ja Portugali kohtaavat maanantai-iltana klo 22 alkaen. Ottelu on nähtävissä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
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Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi