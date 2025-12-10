Mustakarhu kävi eläinpuiston työntekijän kimppuun kesken esityksen Kiinassa. Katso video yltä.
Kauhistuneet yleisön jäsenet kuvasivat Hangzhoun villieläinpuistossa Kiinassa sattuneen välikohtauksen, jossa mustakarhu hyökkäsi yllättäen työntekijän kimppuun. Käynnissä oli jonkinlainen esitys.
Uutistoimisto Reutersin mukaan eläinpuisto on vahvistanut tapahtuman sosiaalisessa mediassa. Tapahtumaketju alkaa videolla siitä, kun karhu kaataa työntekijän maahan ja käy hampaineen häneen kiinni.
Miehen kollegat yrittävät saada karhua pois miehen päältä erilaisten työkalujen avulla ja onnistuvatkin siinä lopulta. Mies käy kuitenkin karhuun uudestaan kiinni ja tappelu jatkuu.
Puiston mukaan työntekijät eivät loukkaantuneet tapahtumassa.