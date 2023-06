"Pelottaa, että se puree" – Eveliina kuvasi, kun vauhko rusakko hyökkäili hänen kimppuunsa ja retuutti varista hampaissaan

– Toi pupu on vi**n hullu, Paldanius selostaa hädissään videolla.

Keskiyön tapahtumat

Paldanius kertoo, että hän on tuttaviensa kanssa pohtinut mahdollista syytä tapahtuneelle.

– On pyöritelty eri vaihtoehtoja päässämme, kuten vesikauhua ja aivovammaa. Kuitenkin todennäköisin vaihtoehto on, että jäniksellä oli poikaset lähettyvillä, joita se puolusti erityisen voimakkaasti.

– Todennäköisesti pureva jänis on tässä pihapiirissä vaarallinen sillä naapurustossa on lapsia, jotka leikkivät kyseisellä pihalla. Toisaalta jos emolla on poikaset, olisi aika dramaattista myös, että poikasilta vietäisiin emo pois.