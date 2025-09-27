Entinen jääkiekkotähti Jere Karalahti, 50, kohtaa lauantaina F2F-promootion kohutussa pääottelussa entisen kehonrakentajan ja somepersoonan Matias Niemen, 35. Helsingin jäähallissa käytävässä otteluillassa on nähty jo varsin hämmästyttäviä tyrmäyksiä.

Ennen Karalahden ja Niemen kohtaamista yhteen iskevät muun muassa nyrkkeilyn keskisarjan Euroopan mestaruuden aikanaan voittanut Amin Asikainen, 49, sekä ammattinyrkkeilykehiä aktiivisesti kiertänyt Timo Laine, 41.

Illan aiemmassa yhteenotossa nähtiin hämmästyttävä ratkaisu, kun kehonrakentaja Timo ”Testotimo” Naapila päihitti muun muassa Temptation Island -ohjelmasta tutun Joonas Jääskeläisen. Ottelun tuomari keskeytti kamppailun alle minuutin tahkoamisen jälkeen, kun Naapila jyräsi Jääskeläisen ylitse. Tyrmäykseen ei tällä kertaa vaadittu sen suurempia iskuja.

Tämän jälkeen ohjelmassa oli konkarivapaaottelija Jussi ”Tuhma-Jucci” Halosen ja thainyrkkeilymestari Magamed Gadievin ottelu, jossa nähtiin selkeä iskusta tullut tyrmäys.

Halonen tipahti mattoon sen jälkeen, kun Gadievin vastaisku tärähti häntä leukaan. Halonen nousi vielä ylös, mutta ottelun tuomari keskeytti mittelön Halosen sekavuuden myötä.

Illan pääkamppailu eli Karalahden ja Niemen kohtaaminen alkaa aikataulun mukaan kello 22.50.

Jere Karalahti.Tomi Natri /All Over Press