Donald Trumpin uusi hiustyyli nousi puheenaiheessa sosiaalisessa mediassa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on muuttanut hiustyyliään. Uudistunutta tyyliä kuvaillaan MAGA mulletiksi eli presidentillä on takatukka ja päältä sekä sivuilta hiukset ovat vedetty taakse päin.
Donald Trumpin uusi hiustyyli on saanut somen sekaisin.
Uusi hiustyyli ei ole uponnut ainakaan somekansaan. Trumpin uusi hiustyyli on noussut viraaliksi ja sitä kommentoidaan sosiaalisessa mediassa ivalliseen sävyyn.
– Trumpilla on mulletti. Hän todella yrittää miellyttää maalaisjuntteja, eräs someseuraaja kirjoittaa.
– Huonosta hiustyylistä huonompaan, eräs somessa kommentoi.
– Hän yrittää näyttää Tiger Kingiltä.