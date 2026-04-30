Matkailukausi on käynnistymässä ja siihen iskevät myös huijarit.

Kevään ja tulevan kesän matkoja varataan nyt paljon ja erilaiset huijausviestit yleistyvät sesongin kiihtyessä.

Traficom varoittaa leviävästä huijausmuodosta, jossa matkan varanneilta henkilöiltä yritetään kalastella tietoja.

Matkavarauspalveluiden nimissä lähetetään jälleen viestejä vilpillisin ajatuksin.

Huijausviestejä voi tulla monessa eri muodossa

Traficom kertoo, että yleisimpiin huijausmuotoihin kuuluvat esimerkiksi Booking.comin nimissä lähetyt viestit.

– Suojautumisessa keskeistä on kriittinen suhtautuminen viesteihin, linkkien ja lähettäjätietojen huolellinen tarkastaminen sekä se, ettei pankkitunnuksia tai luottokorttitietoja anneta sivustoille, joiden luotettavuudesta ei ole varmuutta, muistuttaa Traficomin tietoturva-asiantuntija Antti Nikkinen tiedotteessa.

Tietojenkalasteluviestejä on hyvin erilaisia, mutta niiden tavoite on aina sama. Niillä pyritään saamaan maksukorttitietoja tai ohjata rahaliikennettä rikollisten hallitsemille tileille.

Traficomin mukaan viestit voivat tulla niin sähköpostitse, tekstiviestitse tai WhatsAppin kautta. Lähettäjän saattaa myös näkyä varauspalvelun tai majoittajan oikea nimi tai väärennetty sähköpostiosoite.