



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Kangasalan mysteerikuoleman syytteet kaatuivat Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi 1981 syntyneen miehen syytteet taposta. MTV Julkaistu 10 minuuttia sitten Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi

Oikeus katsoi, ettei näyttö riittänyt tuomioon. Jäi auki mahdollisuus, että päävammaan kuollut mies olisi ampunut itse itseään. Tapposyytteet kaatuivat Kangasalan kuolemantapauksen tutkinnassa. Asiassa on kyse siitä, kuinka 27-vuotias mies kuoli pään ampumavammaan kesäkuussa 2019. Poliisi ei itse tiedottanut tapauksesta, ja ensimmäisenä siitä kertoi julkisuudessa MTV Uutiset tammikuussa 2020. Lue myös: Poliisi vaikeni Pirkanmaalla päähän ammutusta miehestä puoli vuotta – paljastaa nyt uuden käänteen tutkinnassa: "Aina joku henkirikoksesta tietää ja puhuu jollekin" Ei riittävää näyttöä henkirikoksesta Oikeus totesi, että ei voitu poissulkea, että voimakkaassa humalassa väsyneenä ollut, alkoholin kanssa sopimattomia masennuslääkkeitä käyttänyt mies olisi saanut itsetuhoisen ajatuksen aamuyön tunteina. Oikeus kiinnitti huomiota, että uhrin DNA:ta löytyi paikalla olleesta hylsystä. Oikeus piti niin ikään mahdollisena, että mies oli tilanteessa käsitellyt asetta huolimattomasti, ei ymmärtänyt aseenkäsittelyn vaaraa tai edes tajunnut aseen pesässä voivan olla patruuna. Syytteessä olleen miehen syyllisyyden puolesta puhui se, että hänen käsissään oli ruutisavujäänteitä, jotka ovat tyypillisiä ampumiselle. Miehellä oli kuitenkin näille selitys: Hän oli kertomansa mukaan ampunut mökillä aiemmin yön aikana ja lisäksi käsitellyt asetta kuolettavan laukauksen jälkeen. Syytetyn miehen kertomus myös muuttui tutkinnan myötä, mutta oikeuden mukaan sille oli mahdollisia selityksiä, kuten miehen päihtymyksestä, väsymyksestä tai järkytyksestä johtunut muistikuvien heikkous. Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi 1981 syntyneen miehen syytteet taposta. Tuomio annettiin viikko sitten. 24:58

Rikospaikassa käytiin poliisien kanssa läpi, miten niin sanottuja pimeitä henkirikoksia tutkitaan.

Ville Eklund MTV Uutiset

Kangasalan mysteerikuoleman syytteet kaatuivat | MTV Uutiset