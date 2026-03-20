Kanariansaarilla riehuu pitkäkestoinen matalapaine, joka pyörittää rankkoja sateita ja kovaa aallokkoa.
MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan viikonlopun sääolosuhteet tulevat olemaan poikkeuksellisen rajut Kanariansaarilla.
– Toivon, että turistit malttavat olla poissa rannikolta. Siellä voi olla jopa 10-metrisiä aaltoja, kertoo Mäntykannas.
Sateiden lisäksi ongelmia aiheuttavat myrskypuuskat ja voimakas merenkäynti.
Mäntykannaksen mukaan ennusteissa kolmen päivän sademäärät voivat kasvaa vielä nykyistä suuremmiksi.
Erityisesti turistien suosimassa Teneriffan lounaisosassa on nähty ennusteita jopa 300 millimetristä viikonlopun aikana.
– Mikä on noin puolitoista kertaa koko vuoden normaali sademäärä alueella, sanoo Mäntykannas.
Rankkasateet voivat aiheuttaa tulvia ja mutavyöryjä. Meteorologin mukaan tilanne on harvinainen.
– Raju viikonloppu, tiivistää Mäntykannas.
Mäntykannaksen mukaan tuuli voi aiheuttaa myös häiriöitä lentoliikenteeseen.