Ted Lasso -hittisarjasta tuttu näyttelijä Cristo Fernandez debytoi hiljattain El Paso Locomotiven riveissä.
35-vuotias hyökkääjä pääsi kentälle USL Cupin ottelussa New Mexicoa vastaan. Fernandez kellotti peliaikaa 11 minuutin edestä. Fernandez sai ottelussa keltaisen kortin.
New Mexico voitti ottelun 2–0.
Fernandez solmi toukokuussa ammattilaissopimuksen El Pason kanssa onnistuneen kahden kuukauden testijakson päätteeksi.
Meksikossa syntynyt Fernandez pelasi BBC:n mukaan jalkapalloa aina 15-vuotiaaksi asti, mutta tuolloin polvivamma vesitti haaveet ammattilaisurasta.
Fernandez näytteli jalkapalloaiheisessa Ted Lasso -hittisarjassa vuosina 2020-23.