Espoolaisella autokorjaamolla syttyi myöhään keskiviikkoiltana tulipalo, jonka myötä rakennus kärsi savuvahinkoja, tiedotti Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos yöllä.
Espoossa sijaitsevalla korjaamolla syttyi palamaan henkilöauto keskiviikkoiltana. Pelastuslaitos sai tapauksesta hälytyksen puoli kahdentoista maissa illalla.
Paikalle hälytettiin 19 pelastustoimen yksikköä, ensihoitoyksikkö ja poliisipartio.
Palo saatiin sammutettua eikä se levinnyt. Lisäksi rakennuksella tehtiin savunpoistotoimenpiteitä.
Auto tuhoutui palossa täysin.
Tiedotteessa kerrotaan, että korjaamohallitila kärsi merkittäviä savuvahinkoja. Palovahinkoja tuli myös korjaamonosturiin ja palaneen auton lähellä olleeseen irtaimistoon. Naapuritiloihin tuli savuvahinkoja.
Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.