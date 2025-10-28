



Vilja Eerikan murhaajaisä ei pääse vapaaksi 16:00 Tämä video voi järkyttää: Vilja Eerikan kuolema muuttui murhatutkinnaksi, kun isä ja äitipuoli näyttivät, miten tappoivat tytön. Julkaistu 28.10.2025 11:16 Mikko Kormilainen mikko.kormilainen@mtv.fi Hovioikeus hylkäsi Touko Tarkin hakemuksen ehdonalaiseen päästämisestä. Helsingin hovioikeus käsitteli Tarkin hakemusta suullisessa käsittelyssä 6. lokakuuta. Hovioikeus perustelee päätöksessään, että ei ole olemassa ilmeistä vaaraa siitä, että Tarkki vapauduttuaan syyllistyisi henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen.





Touko Tarkki Helsingin hovioikeudessa 6. lokakuuta. MTV

Vapauttamista puoltaa se, että hän on osallistunut monipuolisesti vankilan toimintaan ja toteuttanut rangaistusajan suunnitelmansa tavoitteita aktiivisesti ja sitoutuneesti.

Lisäksi vapauttamista puoltavat hyvä vankeus[1]aikainen käyttäytyminen, pitkäaikainen päihteettömyys ja onnistuneet poistumisluvat sekä yli kolme vuotta kestänyt menestyminen avolaitosolosuhteissa.

Hovioikeuden mukaan Tarkki on kertonut rikoksettomuutta tukevista ja säännöllisesti ylläpitämistään sosiaalisista suhteistaan sukulaisiinsa ja ystäviinsä sekä pitkäaikaisesta AA-kerhoyhteisöltä saamastaan tuesta. Tarkki ei ole syyllistynyt vankeusaikanaan uusiin rikoksiin. Mainitut seikat puoltavat vapauttamista ja osoittavat, että Tarkilla on motivaatiota rikoksettomaan elämään.

Vapauttamista vastaan puhuu elinkautiseen vankeusrangaistukseen johtaneen teon laatu.

– Se huomioon ottaen Tarkin vankilassaoloajan on oltava selvästi keskimääräistä vankilassaoloaikaa pidempi, hovioikeus toteaa päätöksessään.

Hovioikeuden mukaan väkivaltariski arvio ei sellaisenaan puhu vapauttamisen puolesta tai sitä vastaan.

– Kaikkia vapauttamisharkinnassa vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena punnitessaan hovioikeus katsoo, että edellytykset Tarkin päästämiselle elinkautisesta vankeusrangaistuksesta ehdonalaiseen vapauteen eivät täyty. Hakemus on siten hylättävä

Rikosseuraamuslaitos ei myöskään puoltanut vapauttamista.

Tarkki on tuomittu 8-vuotiaan Vilja Eerikan murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Elinkautisvangin voi päästää ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan, kun hän on istunut vankilassa vähintään 12 vuotta. Tarkki on nyt ollut vankilassa 13 vuotta ja 5 kuukautta. Elinkautinen vankeusrangaistus kestää Suomessa keskimäärin 14-15 vuotta.

Tarkki tuomittiin yhdessä silloisen puolisonsa, Vilja Eerikan äitipuolen Sirpa Laamasen kanssa tytön murhasta, aiemmin tapahtuneesta pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta.