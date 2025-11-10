



Elinkautisvangeista suuri osa on avolaitoksissa – salassa pidettävät syyt voivat estää vangilta monta asiaa 13:28 Vankien riskiarvioinnit - mitkä salassapidettävät syyt voivat estää vangin siirtymisen avolaitokseen? Julkaistu 10.11.2025 06:25 Pekka Lehtinen pekka.lehtinen@mtv.fi Suomessa on noin 190 elinkautisvankia. Heistä avolaitoksissa on noin 40 prosenttia. Suomessa oli viime vuonna keskimäärin 3 350 vankia, joista murto-osa on tuomittu murhasta elinkautiseen vankeustuomioon. Rikospaikan Murharyhmä keskusteli Suomen elinkautisvangeista. – Meillä on noin 190 elinkautisvankia. Heistä avolaitoksissa on noin 40 prosenttia. Se on iso määrä, Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusyksikön päällikkö Antti Kanerva sanoi. – Suomi ja muut Pohjoismaat ovat erityisiä maita, sillä meillä avovankilasijoitukset ovat normaalia. Suomessa merkittävä osa vankeusvangeista päätyy jossain vaiheessa tuomiotaan avovankilaan. On katsottu, että se on tehokasta ja edullisempaa kuin heidän pitämisensä suljetussa vankilassa, Valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja Kaisa Tammi täydensi. Rikosseuraamuslaitoksen asiakasarviointiyksikkö tekee vankien yksikölliset riskiarviot. Niiden perusteella tehdään rangaistusajan suunnitelma. Se pitää sisällään myös turvallisuusarvioinnin. – Kattavat ja perusteelliset selvitykset aina tehdään, Kanerva vakuutti. Lue myös: Eetu Jaakkola syyllistyi raakaan murhaan 2015 ja sai elinkautisen: "Tämä oli viimeinen ylilyönti" Erilaisia murhaajia Helsingin poliisilaitoksen murharyhmän entinen päällikkö Kari Tolvanen muistutti, että murhaajiakin on erilaisia. – On niitä, jotka eivät ikinä uusi tekoaan ja katuvat. Mutta on myös sellaisia, joita en ikinä päästäisi vapaaksi, Tolvanen totesi.





Rikospaikan haastattelussa oli samassa ohjelmassa myös elinkautisvanki Eetu Jaakkola, jota pidetään salassa pidettävän syyn takia edelleen korkean turvaluokituksen vankilassa Riihimäellä.

Jaakkola on istunut murhatuomiotaan 10 vuotta ja katuu tekoaan.

Jaakkola on käyttäytynyt vankilassa viime vuodet rikkeettömästi. Hän ei itsekään tiedä, mikä hänen kohdallaan kyseinen salassa pidettävä syy on.

Hän haluaisi päästä esimerkiksi edistämään opintojaan avolaitoksessa tai edes toisessa kivitalossa. Salassa pidettävä syy estää hänen mukaansa kaiken.

Tietoja ei kerrota edes vangille

Murharyhmän jäsenet puhuivat siitä, mitä yleensä voi tällaisten salassa pidettävien tietojen ja syiden takana olla.

– Asiakasarviointiyksikön tekemät päätökset ja asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Mutta sitten on tilanteita, joissa salassa pidettäviä tietoja on käytössä, Kanerva sanoi.

Tällaista salassa pidettävää tietoa ei kerrota tai perustella edes vangille itselleen.

– Poliisipuolella on salaisia pakkokeinoja ja tietolähteitä, jolloin on ehdoton intressi suojata esimerkiksi sitä tietolähdettä. Jos vankimaailmassakin joku on antanut tietoa, suojausintressi on iso, ettei tietolähteelle käy huonosti, Tolvanen sanoi.

– Voi olla, että asia tuottaa uhkaa turvallisuudelle tai järjestykselle. Vankeuslaki sanoo, että ketään ei tule sijoittaa suljetumpaan vankilaan tai suljetumpaan osastoon kuin mitä vankilan järjestys, turvallisuus tai henkilön säilytysvarmuus vaatii, Tammi sanoi.

Tammen mukaan turvallisuutta voi uhata, jos henkilöllä on esimerkiksi riitoja, velkoja tai hän edustaa ideologiaa, joka voi aiheuttaa turvallisuusuhkaa toisille vangeille tai muuta sellaista.

– Vankilamaailmassa on monta todellisuutta, joista vain osa on päälle näkyvää todellisuutta, Tammi sanoi.

Katso videolta Murharyhmän koko keskustelu Rikospaikassa.

