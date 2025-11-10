Suomessa on noin 190 elinkautisvankia. Heistä avolaitoksissa on noin 40 prosenttia.
Suomessa oli viime vuonna keskimäärin 3 350 vankia, joista murto-osa on tuomittu murhasta elinkautiseen vankeustuomioon. Rikospaikan Murharyhmä keskusteli Suomen elinkautisvangeista.
– Meillä on noin 190 elinkautisvankia. Heistä avolaitoksissa on noin 40 prosenttia. Se on iso määrä, Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusyksikön päällikkö Antti Kanerva sanoi.
– Suomi ja muut Pohjoismaat ovat erityisiä maita, sillä meillä avovankilasijoitukset ovat normaalia. Suomessa merkittävä osa vankeusvangeista päätyy jossain vaiheessa tuomiotaan avovankilaan. On katsottu, että se on tehokasta ja edullisempaa kuin heidän pitämisensä suljetussa vankilassa, Valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja Kaisa Tammi täydensi.
Rikosseuraamuslaitoksen asiakasarviointiyksikkö tekee vankien yksikölliset riskiarviot. Niiden perusteella tehdään rangaistusajan suunnitelma. Se pitää sisällään myös turvallisuusarvioinnin.
– Kattavat ja perusteelliset selvitykset aina tehdään, Kanerva vakuutti.
Erilaisia murhaajia
Helsingin poliisilaitoksen murharyhmän entinen päällikkö Kari Tolvanen muistutti, että murhaajiakin on erilaisia.
– On niitä, jotka eivät ikinä uusi tekoaan ja katuvat. Mutta on myös sellaisia, joita en ikinä päästäisi vapaaksi, Tolvanen totesi.