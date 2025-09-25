Kuorma-autokuskin liikennemoka tallentui poliisin kameraan.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein jakoi viestipalvelu X:ssä videon, jolla kuorma-autokuski vetää härskisti punaisia päin.
Poliisin mukaan auton etäisyys pääopastimeen oli noin 15 metriä valon vaihtuessa punaiseksi.
– 18 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Pasterstein kirjoittaa viestipalvelussa.
Päivityksen yhteydessä Pasterstein muistuttaa aihetunnisteella myös koululaisista liikenteessä.