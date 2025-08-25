Poliisilta karu päivitys viikonlopun skuuttiratsiasta – näin moni ajaa päissään: "Meillä on ongelma"

Poliisi ratsasi perjantaina ja lauantaina sähköpotkulaudalla liikkuneita.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä päivityksen, joka on karua kertomaa sähköskuuttien käytöstä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
– Meillä [on] ongelma, Pasterstein kirjoittaa viestipalvelussa
Pastersteinin mukaan viikonloppujen myöhäisiltoina noin 15 prosenttia sähköpotkulautaa käyttävistä on nimittäin "skuuttijuoppoja".
– Reilu tunti Karamzininrannassa, puhalluksia 119 kpl, 13 kiinni skuuttijuopumuksesta.
Lue myös: Onnettomuudet sähköskuuteilla puhuttavat– vanhempi, nämä asiat nuoren mieleen pitää takoa
Valvonta sai kiitosta
Poliisin mukaan kansalaisten vastaanotto valvontaa kohtaan oli hyvää, ja kiitoksiakin tuli. Yksi humaltuneista kansalaisista ei tosin pysähtynyt ratsiassa, joten moottoripyöräpoliisi otti tämän kiinni.
Moni päihtyneistä skuuttikuskeista oli ollut konsertissa Olympiastadionilla, missä Ultra Bra esiintyi perjantaina ja lauantaina.
Mikäli ajaa sähköskuutilla humalassa jääden siitä kiinni, seurauksena on 200 euroa liikennevirhemaksua, Pasterstein muistuttaa.
Taustalla on kesäkuussa voimaan tullut uusi laki, joka kieltää sähköpotkulaudalla ajamisen yli 0,5:n promillen päihtymystilassa.
Katso myös: Matin kojelautakameraan tallentui pysäyttävä näky Espoossa
0:14Autoilijaa kohtasi melkoinen näky risteysalueella Espoossa.