Poliisilta karu päivitys viikonlopun skuuttiratsiasta – näin moni ajaa päissään: "Meillä on ongelma"

Kaatuneet skuutit AOP
Moni ajaa viikonloppuisin sähköpotkulaudalla humalassa kertoo poliisi. Kuvituskuva.Elmeri Elo / All Over Press
Julkaistu 25.08.2025 13:42
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Poliisi ratsasi perjantaina ja lauantaina sähköpotkulaudalla liikkuneita.

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä päivityksen, joka on karua kertomaa sähköskuuttien käytöstä. 

Meillä [on] ongelma, Pasterstein kirjoittaa viestipalvelussa

Pastersteinin mukaan viikonloppujen myöhäisiltoina noin 15 prosenttia sähköpotkulautaa käyttävistä on nimittäin "skuuttijuoppoja".

– Reilu tunti Karamzininrannassa, puhalluksia 119 kpl, 13 kiinni skuuttijuopumuksesta.

Valvonta sai kiitosta

Poliisin mukaan kansalaisten vastaanotto valvontaa kohtaan oli hyvää, ja kiitoksiakin tuli. Yksi humaltuneista kansalaisista ei tosin pysähtynyt ratsiassa, joten moottoripyöräpoliisi otti tämän kiinni. 

Moni päihtyneistä skuuttikuskeista oli ollut konsertissa Olympiastadionilla, missä Ultra Bra esiintyi perjantaina ja lauantaina.

Mikäli ajaa sähköskuutilla humalassa jääden siitä kiinni, seurauksena on 200 euroa liikennevirhemaksua, Pasterstein muistuttaa.

Taustalla on kesäkuussa voimaan tullut uusi laki, joka kieltää sähköpotkulaudalla ajamisen yli 0,5:n promillen päihtymystilassa.

