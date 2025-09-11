Piittaamattomuus kävi pyöräilijän kukkarolle.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pastersteinin viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla nähdään liikennesäännöt hylännyt pyöräilijä.
Pyöräilijä ajoi surutta päin punaisia. Tästä johtuen monet risteävän liikenteen kuljettajat joutuivat hätäjarruttamaan välttääkseen törmäyksen.
Tempusta koitui pyöräilijälle 22 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
– Pyöräilijällekin voi koitua merkittävä sakko, jos ei noudata liikennesääntöjä, Pasterstein muistuttaa viestipalvelussa.