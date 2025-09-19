Mihin liikennevalvonnan keräämät rahat menevät? Kysyimme poliisilta.
Moni on varmasti pohtinut, minne automaattisen liikennevalvonnan keräämät varat oikeastaan menevät. Kysyimme asiaa liikenneturvallisuuskeskuksen johtajalta, komisario Kaisa Sedigiltä.
Sedig kertoo, että kaikki sakkorahat, mukaan lukien liikennevirhemaksut, ohjautuvat Oikeusrekisterikeskukselle, joka vastaa niiden perinnästä ja tilittämisestä.
– Ne ovat osa valtion verotuloja, eli ne eivät mene suoraan poliisille tai liikennevalvontaan.
Viime vuonna automaattisen liikennevalvonnan ansiosta kansalaiset saivat noin 140 000 seuraamusta.