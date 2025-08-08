Autoilija sai sakot möhläyksestään – poliisi muistuttaa: "Suojatie on suojatie!"

Julkaistu 08.08.2025 14:01
Mikael Mikkonen

Monella lapsella ja nuorella on alkanut koulu, poliisi muistuttaa.

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jolla nähdään suojatiellä töppäilevä autoilija.

– Ajoi suojatielle, vaikka jalankulkija aloittanut kadun ylityksen ja joutui hidastamaan, Pasterstein kirjoittaa viestipalvelussa.

– Kuljettajat, suojatie on suojatie!

Kuskille seurasi vakavasta piittaamattomuudesta 25 päiväsakkoa ja myös kortti lähti hyllylle. 

Liikenneturvallinen Helsinki

Pasterstein kertoo viestipalvelussa, että kouluteiden turvaaminen jatkuu kaikkialla Helsingissä. Koulutievalvontaan on käytetty nyt parisataa tuntia.

Torstaina poliisi antoi kaikkiaan 84 liikennevirhemaksua ja 47 sakkoa, joka on noin puolet enemmän kuin normaalipäivänä. 

– Sanktioita vähän suhteessa valvontatunteihin. Helsinki on erittäin liikenneturvallinen, Pasterstein kirjoittaa.

Katso yllä olevalta videolta autoilijan suojatietöppäily!

