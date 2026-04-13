Kärpät kertoi neljän pelaajan jättävän seuran.
Maalivahti Jester Rossi, puolustajat Viljami Juusola ja Janne Peltonen sekä hyökkääjä Eeli Salovaara poistuvat Kärpistä.
Toisena kautena peräkkäin jääkiekon SM-liigassa pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt oululaisseura tiedotti pelaajien lähdöstä maanantaina.
Juusola, 22, pelasi kuluvalla kaudella SM-liigan runkosarjassa 25 ottelua tehopistein 1+5. Peltoselle, 21, kertyi 14 liigapeliä saldolla 1+1. Salovaaran, 20, kolme matsia menivät tehopisteettömästi.
Rossi, 19, ei pelannut yhtään SM-liigaottelua kauden aikana. Mestis-seura Joensuun Kiekko-Pojat tiedotti viime torstaina hänen liittyvän riveihinsä kaksivuotisella sopimuksella.
Kärpät oli tällä kaudella SM-liigassa vasta 14:s.