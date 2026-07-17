Toyotan tallipäällikkö Juha Kankkunen odottaa Sami Pajarilta huippusuoritusta Viron MM-rallissa.

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Pajari lähtee Viron MM-ralliin erinomaisesta tilanteesta. Viron nopeat soratiet soveltuvat erinomaisesti suomalaiskuskille, mistä saatiin osviittaa jo perjantaiaamun testierikoiskokeella.

Pajari ajoi pohjat jo ensimmäisellä vedolla ja kaikkien vetojen jälkeen piti kärkipaikkaa tasa-ajalla Elfyn Evansin kanssa.

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Toyotan tallipäällikkö Juha Kankkusella on kovat odotukset Pajarille.

– Odotan ilman muuta podiumia. Ei sen vähempää voi lähteä odottamaankaan. Paikkaa ei voi sanoa, mutta kyllä minun mielestäni Sami podium-miehiä on täällä, Kankkunen sanoo MTV Urheilulle.