Jari-Matti Latvala on voittanut rallikisan ylivoimaiseen tyyliin Yhdysvalloissa.
Voitto on Latvalalle uran ensimmäinen Yhdysvalloissa. Se tuli ARA-sarjaan kuuluvassa Olympus-rallissa kartturi Tuukka Shemeikan kanssa.
Ykköstila irtosi näytöstyyliin. Latvala oli nopein 15:llä kaikkiaan 16 ajetusta erikoiskokeesta ja kukisti toiseksi tulleen autokunnan Seth Quintero–Topi Luhtinen tasan seitsemällä minuutilla.
ARA-rallisarja jakoi Instagramissa kuvia (alla) Latvalan voittojuhlista, ja suomalainen näytti siemailevan kuohuvaa myös ajokengästä.
Latvala voitti kisan Toyotan uudella Corolla-ralliautolla, Toyota GR Corolla RC2:lla.