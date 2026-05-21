Sementtikuituiset parvekelevyt pettävät pienen lapsenkin törmäyksestä, varoittaa Otkes.
Onnettomuustutkintakeskus on tutkinut tapausta, jossa noin viisikymppinen nainen kuoli pudottuaan viidennen kerroksen parvekkeelta Helsingin Hietalahdessa syyskuussa 2025.
Nainen oli horjahtanut kerrostalon parvekekaiteen levyn läpi.
Onnettomuustutkintakeskuksen maanantaina 18. toukokuuta tekemissä lujuustesteissä varmistui, että sementtikuituinen levy ei ole sopiva putoamissuojaksi tai estämään putoamista.
– Teimme kymmenen erilaista parvekelevyn lujuustestiä. Testitulokset osoittivat, että käytännössä levyn pettämiseen riittää, että pieni 3–6-vuotias lapsi törmää siihen, Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija Toni Kekki toteaa tiedotteessa.
Koskee ainakin kymmeniä tuhansia koteja
Lasiselta parvekelevyltä vaaditaan 220 Joulen törmäyskestävyyttä. Se vastaa aikuisen ihmisen horjahtamista lasia vasten.
– Sementtikuitulevylle ei ole määritelty vastaavaa vaatimustasoa, vaikka tuote tulisi täsmälleen samaan tarkoitukseen kuin lasi, Kekki kertoo.
Kekin mukaan kuitulevyt ovat laajassa käytössä, koska niiden käyttö on paitsi kustannustehokasta, myös pidetty ratkaisu julkisivun ulkonäön vuoksi.
– Nyt tehtyjen tutkimuksien pohjalta on ilmeistä, että käytössä olevat levyratkaisut eivät ole riittävän lujia. Onnettomuustutkintakeskuksella ei ole tiedossa, kuinka paljon vastaavia parvekelevyjä on Suomessa käytössä, mutta paraskin arvio on kymmeniä tuhansia, toteaa Kekki.
Sementtikuituinen parvekelevy ei estä putoamista
Otkesin on turvallisuustutkintalain mukaan ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle, jos turvallisuustutkinnan aikana havaitaan sellaisia vikoja tai puutteita, jotka viranomaisen on uusien onnettomuuksien estämiseksi kiireellisesti korjattava.