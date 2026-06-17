Viljo Kähkönen edustaa jatkossa Kärppiä.
Kärpät tiedottaa solmineensa vuoden mittaisen jääkiekon SM-liigasopimuksen hyökkääjä Viljo Kähkösen kanssa. Oululaisseura kuvailee 18-vuotiasta nuorukaista kiekollisesti taitavaksi ja monipuoliseksi pelaajaksi, joka tuo lisää kilpailua Kärppien hyökkäyspäähän.
Kärppien junioriurheilujohtaja Jukka Aho hehkuttaa Kähköstä jopa yhdeksi ikäluokkansa lupaavimmista pelaajista.
Kähkönen pelasi kuluneella kaudella uransa ensimmäiset kolme jääkiekon SM-liigan ottelua Helsingin IFK:n paidassa. Tilille tuli yksi syöttöpiste.
Alle 20-vuotiaiden SM-sarjassa peluri tehoili kauden 38 runkosarjaottelussaan 22 pistettä.
HIFK kertoi toukokuussa tiedotteessaan, että Kähkösen kevääseen 2028 ulottunut pelaajasopimus on purettu.
Juniorimaajoukkueista tuttu hyökkääjä voitti vuonna 2024 pronssia nuorten olympialaisissa.
Nutivaara Pelicansiin
Eilen Lahden Pelicans kertoi puolestaan päässeensä Kärppien kasvatin, NHL:stäkin tutun puolustajan Markus Nutivaaran, 32, kanssa sopimukseen tulevasta kaudesta.
Nutivaara aloitti viime kauden Kärpissä mutta päätti sen Saksan liigan Kölner Haiessa, jossa kertyi kolme runkosarjaottelua.