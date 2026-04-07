Vegas Golden Knights pyörii NHL:n mestariennusteissa yllättävän korkealla huolimatta runkosarjan lopun valmentajavaihdoksestaan.

Vegas on tällä hetkellä Tyynenmeren divisioonan kolmantena eikä sen paikka pudotuspeleissäkään ole missään nimessä varmaa.

Siitä huolimatta esimerkiksi kiekkodatasivusto Moneypuck laskee Vegasin olevan kolmanneksi todennäköisin mestarikandidaatti tämän kevään pudotuspeleissä.

Sivusto antaa Golden Knightsille tiistaina päivitettyjen tilastojen mukaan yhdeksän prosentin mestaruussauman. Edellä ovat vain Carolina Hurricanes (15%) ja Colorado Avalanche (12,7%).

Kaiken kukkuraksi seura päätyi maaliskuun lopussa antamaan kenkää päävalmentajalleen Bruce Cassidylle ja palkkaamaan tilalle kiistellyn veteraanivalmentaja John Tortorellan.

– Kyllä tuo oli aika “show business move” jollain tavalla. Cassidy on tehnyt aika hienoa työtä tuolla ja sitten tuot klassikon (Tortorella) sisään, ja sen tietää jokainen, miten siellä tullaan menemään. Vaaditaan ihan jokainen sielun ripe ulos, MTV Urheilun asiantuntija Siim Liivik kuvaili viikonlopun NHL-studiossa.

Onko Vegas Golden Knights todella näin kova suosikki NHL:n Stanley Cupin voittajaksi? Ja mitä muita ehdokkaita nousee esiin?