Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa maanantaina aamulla.

Rajavartiosto kertoo tiedotteessa ottaneensa kiinni 29.6. kaksi ulkomaalaista henkilöä Möhkön alueella epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä Venäjältä Suomeen. Henkilöt tavoitettiin rajavartioston omien valvontahavaintojen perusteella. Rajavartioston partio otti henkilöt kiinni. Tavoitetut henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa.

Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta.

Tapahtumaan liittyen Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.

Rajavartiolaitos kertoo, että henkilöt on otettu EU:n maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin liittyvään seulontamenettelyyn, josta tuli asetus voimaan aiemmin kesäkuussa.

Seulonnassa henkilöt tunnistetaan ja selvitetään muodostavatko he uhkaa sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle.