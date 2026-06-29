Iranin varaulkoministerin mukaan maiden edustajat eivät tapaa tämän viikon aikana.
Iranin ulkoministeriö kiistää, että Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat tapaisivat toisensa lähipäivinä keskustellakseen Lähi-idän rauhansopimuksesta.
Axios-sivusto uutisoi aiemmin lähteisiinsä vedoten, että Iranin ja Yhdysvaltojen edustajat tapaisivat tiistaina Qatarin pääkaupungissa Dohassa.
Iranin valtiolliselle televisiolle puhunut Iranin varaulkoministeri kuitenkin sanoo, etteivät maiden edustajat tapaa tämän viikon aikana. Iranissa viikon katsotaan päättyvän perjantaina.