Julkkiskokki Stefan Richter kertoo somessa oudoista oireistaan, joiden johdosta hänet kiidätettiin sairalaan Italiassa.

Julkkiskokki Stefan Richter kertoo sairaalareissustaan Instagramissa. Hänet kiidätettiin sairaalaan sen jälkeen, kun hänellä alkoivat oudot oireet. Hän oli työtehtävissä Sisiliassa.

– Sydän alkoi hakata ja rinnassa tuntui painetta. Luulin, että loppu oli lähellä. Se oli ihan hullua. Näet koko elämäsi vilahtavan silmiesi edessä, Richter kirjoittaa.

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Hänen verenpaineensa oli huomattavasti koholla, ja hän sai sairaalassa verenpainetta alentavaa lääkettä.

– Muistakaa nauttia elämästänne joka päivä, mies muistuttaa seuraajilleen.

Loppujen lopuksi hän vietti sairaalassa noin 13 tuntia, jonka aikana häneltä otettiin verikokeita, ultraääni ja sydänfilmi useampaan otteeseen. Lääkäri ei Richterin mukaan löytänyt mitään hälyttävää toistaiseksi.

Hänen viimeisimmässä päivityksessään hän kirjoittaa, että on kiinnostavaa, kuinka yhtenä päivänä voit surkeasti ja seuraavana päivänä kaikki on taas hyvin.

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