Kymmeniä vuosia toiminut Myllypuron elintarvikeapu lopettaa toimintansa Helsingissä tänä keväänä.

Ruoka-avun tarjoajat kertovat MTV:n Huomenta Suomessa, että ruokaa ei riitä enää kaikille.

Kapteeni, viestintäpäällikkö Riku Leino Pelastusarmeijasta kertoo, että etusijalle pyritään laittamaan kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevat.

– Se tarkoittaa, että osa jää myös ilman, Leino sanoo.

Jonottajien tarvetta ruualle arvioidaan muun muassa haastattelemalla.

– Me haastattelemme ihmiset, mutta käytännöt vaihtelevat toimipisteestä riippuen. Pyrimme kuitenkin tapaamaan yksittäin ja keskustelemaan.

Myllypuron elintarvikeapu on toiminut Helsingissä yli 30 vuotta, mutta nyt toiminta on tullut tiensä päähän. Toiminnanjohtaja Sinikka Backman kertoo, ettei päätös ollut helppo.



– Tätä on harkittu monta vuotta. Me olemme kauppojen hävikin varassa, ja sitä ei tänä päivänä niin paljon tule, Backman sanoo.

Myös Myllypurossa ihmisiä on jouduttu käännyttämään jonosta.

– Meillä noin tuhat on jäänyt ilman ruokaa kuukauden aikana, Backman kertoo.