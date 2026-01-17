Miisa Nuorgam synnytti toisen lapsensa joulun jälkeen. Nyt hän julkaisi somessa raskauskuviaan.

Somevaikuttajana tunnettu Miisa Nuorgam julkaisi raskauskuvia Instagramissa. Hän synnytti toisen lapsensa joulun jälkeen.

Nuorgam ei ollut kertonut raskaudestaan julkisuuteen, vaan julkisti asian vasta vauvan synnyttyä.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Täällä on ollut viime aikoina vielä tavallista hiljaisempaa; vietettiin joulua, käytiin välissä synnyttämässä ja sen jälkeen onkin lähinnä ihmetelty uutta perheenjäsentä, Nuorgam kirjoitti joulukuun lopulla.

Uusimmassa julkaisussaan hän jakoi kuvia, joissa hän poseeraa raskausmahansa kanssa aivan raskautensa loppumetreillä.

– Havahduin raskausajan kuvaukseen (tai lähinnä siihen, että sellaista ei ole ollut) aika loppuvaiheessa raskautta ja laitoin Juulille viestiä, että sopisiko hänelle vielä ennen joulua kuvaus nopealla aikataululla! Onneksi sopiva aika löytyi heti parin päivän päähän, sillä viikko kuvausten jälkeen vauva jo syntyi, hän kirjoittaa.