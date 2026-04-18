Suomen viisusensaatio Käärijä jatkoi maailmanvalloitustaan lauantaiaamuna esiintymällä Coachellassa.

Musiikin suurfestivaali Coachellassa Kaliforniassa kuultiin lauantaiaamuna päälavalla varmasti ensimmäistä kertaa repliikki "Voi vittu kuinka vituttaa". Repliikistä vastasi Jere Pöyhönen, eli Käärijä, joka teki yllätysesiintymisen Joost Kleinin konsertissa. Joost ja Käärijä esittivät yhteisen Trafik!-kappaleensa, jossa Käärijä räppää suomeksi, Joost kotikielellään hollanniksi. Kappale huipentuu perisuomalaiseen kiroiluryöpsähdykseen Käärijän suusta.

Esitystä pystyi katsomaan Coachellan Youtube-lähetyksestä noin aamukahdeksalta Suomen aikaa.

– Toin erityisen vieraan Suomesta asti, Joost Klein esitteli yleisölle Käärijän.

Parivaljakko esiintyi tutun riehakkaasti ja sai Gobi-lavan yleisöltä raikuvat aplodit. Käärijä kiitti yleisöä suomeksi ja englanniksi.

– Suomesta asti, hullua, Joost Klein toisteli esityksen jälkeen.

Esityksestä saatiin vihje Joost Kleinin Instagram-tarinoista, jossa hän poseerasi Käärijän kanssa ennen yhteistä ohjelmanumeroa.

Käärijä ja Joost Klein ystävystyivät Euroviisuissa, jossa Käärijä esiintyi vuonna 2023 ja Klein vuotta myöhemmin. Alankomaita edustanut Klein tosin hylättiin juuri ennen finaalia, kun häntä epäiltiin laittomasta uhkauksesta ja väkivaltaisesta käytöksestä. Syytteet kaatuivat myöhemmin. Kleinin viisukappale Europapa kuultiin myös Coachellassa, jonne osallistuu jopa yli 125 000 kävijää päivässä.

Ennen Käärijää Coachellassa on suomalaisista esiintynyt vain Joalin Loukamaa, joka esitti Bikini-kappaleensa DJ Tiffany Tysonin konsertin aikana vuonna 2024.

