Paluuhuhut Gettomasan ympärillä käyvät kuumina.

Suosikkiräppäri Gettomasa, oikealta nimeltään Aleksi Lehikoinen jäi tauolle elokuussa 2024. Artisti kertoi tuolloin, että aikoo nousta esiintymislavalle seuraavan kerran sitten, kun hänen rahansa ovat loppuneet.

Nyt Gettomasa on aktivoitunut uudelleen sosiaalisessa mediassa saaden paluuspekulaatiot käymään kuumana. Hän jakoi Instagram-tililleen sunnuntaina 4. tammikuuta otoksen, jossa nojaa pylvääseen katse maahan painettuna. Hänen ympärillään maassa on vihkoja ja irti revittyjä sivuja.

Maanantaina Gettomasa julkaisi Instagram- ja TikTok-tileillään mystisen videoklipin. Videolla kuvataan maassa lojuvia, täyteen tuherrettuja vihkoja ja irtosivuja. Taustalla kuuluu räppärin ääni.

– Synkkyys valtasi maailman. Ikään kuin kaikki meidän arvot olis muuttunut tarpeettomiksi. Ainut millä oli enää väliä on numerot, tykkäykset, seuraajat, raha, materia. Keinot, millä ne saavutettiin ei enää merkinny mitään, Gettomasa lausuu videolla.