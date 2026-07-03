Thaimaassa lomaillut australialaismies pidätettiin teinitytön murhasta. Nyt tutkitaan, onko hän vastuussa muistakin matkalaukkumurhista.
Thaimaan poliisi pidätti hiljattain australialaisen Simon Carmanin, 45, jota syytetään 17-vuotiaan Tunchanok Donhomlan murhasta Pattayalla.
Donhomlan ruumis löydettiin matkalaukusta läheltä Carmanin majapaikkaa. Nyt viranomaiset selvittävät, voiko kyseisellä tapauksella olla yhteyksiä kolmeen muuhun henkirikokseen. Asiasta uutisoi muun muassa The Sun.
Viranomaiset kertovat, että lähialueelta on löytynyt viime vuoden aikana kolmen tuntemattoman naisen ruumiit matkalaukuista.
Viranomaisten mukaan viimeisin ruumis löytyi syyskuussa 2025. Sitä edellinen vain muutamaa kuukautta aiemmin ja ensimmäinen tammikuussa 2025. Kaikkien uhrien ruumiit löytyivät Pattayan lähialueilta. Poliisi epäilee naisia seksityöläisiksi.
Pattayan poliisin komisario Anek Srathongyoo kertoo lehdelle, että vaikka Carmania ei ole yhdistetty näihin henkirikoksiin, niin poliisi tutkii mahdollista yhteyttä tapausten samankaltaisuuksien vuoksi.
Carman pidätettiin viime viikolla Bangkokin Suvarnabhumin lentokentällä hänen yrittäessään poistua maasta.
Carman on epäiltynä Donhomlan murhasta, josta voi Thaimaassa seurata kuolemanrangaistus tai elinkautinen vankeusrangaistus