K-popin kuninkaiksi tituleeratut popparit houkuttelivat huikean yleisön paluukeikalleen Soulissa.
Yksi maailman suosituin k-popbändi BTS teki paluun Etelä-Korean Soulissa.
Innokkaat fanit ovat joutuneet odottamaan vuosia keikkoja, sillä yhtye jäi tauolle vuonna 2022. Yhtyeen jäsenet suorittivat pakollisen asepalveluksensa.
Paluukeikalle saapui yli neljännesmiljoona kuulijaa maan pääkaupungin Soulin keskustaan.
Konsertti oli tarjolla myös Netflix-suoratoistopalvelun välityksellä.
– Matka on ollut pitkä, mutta lopultakin olemme täällä, sanoi bändin johtohahmo RM yleisölle.
BTS esiintyi Gwanghwamunin aukiolla Soulissa 21. maaliskuuta.AFP / Lehtikuva
BTS:n paluulevy Arirang myi miltei neljä miljoonaa kappaletta heti ensimmäisenä julkaisupäivänään perjantaina, kertoi bändin levy-yhtiö Big Hit Music.
Erittäin suosittua seitsikkoa on tituleerattu muun muassa k-popin kuninkaiksi ja maailman kaikkien aikojen suosituimmaksi poikabändiksi.
Maan eteläosasta konserttiin saapunut Lee Yeon-seo, 36, oli onnistunut saamaan itselleen paikan verrattain läheltä lavaa.
– Koska heidän kiertueensa alkaa huhtikuussa, tämä on aivan uuden matkan alku. On oikeastaan kunnia, että pääsen näkemään heidät esiintymässä näin läheltä, Lee sanoi.
Vuonna 2010 perustettu yhtye julkaisi debyyttialbuminsa vuonna 2013. Bändi oli tauolla myös vuosina 2019 ja 2021.
Yhtyeen jäsenistä ainakin J-Hopen ja Sugan ovat keskittyneet soolouriinsa viimeksi kuluneen tauon aikana.