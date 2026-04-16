Lemonator-yhtye palaa keikkalavoille klassisessa kokoonpanossaan.

Lemonator palaa keikkalavoille ensi kesänä. Vuonna 1995 perustettu Lemonator oli suosionsa huipulla 2000-luvun alussa.

Kaikkiaan kuusi studioalbumia julkaissut yhtye laittoi pillit pussiin elokuussa 2015, jolloin se hyvästeli faninsa Tavastia-klubin keikalla.

Yhtye kokosi rivinsä uudelleen hyvän ystävänsä 50-vuotissyntymäpäivää varten.



– Meillä ei ollut suunnitelmia paluusta, ja ajattelin jo siirtyneeni lopullisesti musiikin taustajoukkoihin. Sitten meidät pyydettiin soittamaan ystävän 50-vuotisjuhlissa, ja sovittiin, että tehdään se vain, jos homma tuntuu oikeasti hyvältä. Jo ensimmäisissä treeneissä kaikki loksahti paikoilleen ja lavalla olo oli kuin pyörällä ajoa pitkän tauon jälkeen, niin luontevaa siinä heiluminen ja keekoilu oli, kertoo yhtyeen solisti ja pääasiallinen biisintekijä Lasse Kurki kertoo tiedotteessa.

– Keikka oli niin hauska, että tajusin, ettei tällaisia fiiliksiä saa mistään muualta. Siitä syntyi ajatus parista oikeasta keikasta.

30-vuotisjuhlavuottaan viettävä Lemonator palaa lavoille klassisessa kokoonpanossaan: laulaja-kitaristi Lasse Kurki, kitaristi Risto Eskolin, basisti Antti Karisalmi sekä rumpali Kelly Ketonen.