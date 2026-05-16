Jesse Puljujärvi povaa, että Suomelle käy hyvin Euroviisuissa.

Jesse Puljujärvi on aloittanut jääkiekon miesten MM-turnauksen Sveitsissä loisteliaasti. Hyökkääjä on iskenyt kahteen voitokkaaseen otteluun tehopisteet 3+2=5 ja johtaa kisojen pistepörssiä.

Lauantaina "Pulju" nakutteli 2+1 Unkaria vastaan 4–1-voitossa.

– Loppujen lopuksi minun mielestäni ihan solidi peli. Ekassa erässä oli vähän hakemista, sitten päästiin rytmiin ja rummuttamaan kunnolla. Tehtiin tarvittavat maalit. Kolmas erä oli myös samanlaista, ei paljon annettu kaverille, hän kommentoi.

Avauserä meni vielä maalittomasti. Toisen erän jälkeen Suomi johti 3–1 ja Puljujärvi viimeisteli päätöserän ainoan osuman ylivoimalla.

Ylivoimalla, joka Suomella on toiminut kahdessa matsissa henosti.

– Taitavia pelaajia siinä on. Kun käyttää niitä ominaisuuksia ja työmäärä on ylhäällä koko ajan – siinä pitää melkein oikeastaan työmäärän vain kasvaa, että voittaa irtokiekot ja ampuu paljon. Koko ajan halutaan paremmaksi ja paremmaksi, Puljujärvi ruoti.

"Hyvin käy"

Leijonien lisäksi Suomelta odotetaan tänään menestystä Euroviisuissa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen lähtevät ennakkosuosikkeina Wienissä käytävän laulukilpailun finaaliin kappaleella Liekinheitin.

– Kyllä minä luulen, että hyvin käy. Onhan siinä menevä kappale. Katsotaan, mihin asti pysyy silmät auki, Puljujärvi sanoi.