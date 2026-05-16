Leijonien puolustaja Ville Heinola kuuli medialta Unkari-ottelun jälkeen, montako alkoholinaukkua ensimmäinen arvokisamaali hänelle maksoi.

Heinola kertoi perjantaina luvanneensa kankaanpääläisen sporttibaarin asiakkaille aina kierroksen juomaa, kun hän iskee maalin Leijonille MM-jäillä. Kankaanpää on reilun 12 000 asukkaan pikkukaupunki.

Maali nähtiinkin heti seuraavassa pelissä lupauksen julkaisun jälkeen. Heinola niittasi Suomen ensimmäisen maalin toisessa erässä.

– Vähän toivoin, että (Sakari) Manninen olisi ohjannut, niin ei olisi tarvinnut maksaa, Heinola heittää virnuillen.

AHL:ssä ja osittain NHL:ssä viime vuodet pelanneella puolustajalla ei ollut ottelun jälkeen hajuakaan, montako mukia hän joutuu nyt pulittamaan. Kyseinen baari kuitenkin ilakoi jo nopeasti osuman jälkeen sosiaalisessa mediassa: 22 snapsia oli MM-kisamaalin hinta tänään.