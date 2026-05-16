Kaksi nuorta naista pääsi perheen kotiin, koska ovi oli jäänyt vahingossa lukitsematta.

Kauniaislaisperhe heräsi lauantaiaamuna hyvin epätavalliseen tilanteeseen. Perheen äiti Melina Näätänen kertoo ihmetelleensä alakerrasta kuuluvia outoja ääniä.

– Luulin, että 7-vuotias poikamme on keittiössä. Sitten kuulin, kun mieheni sanoi, että ”Mitä ihmettä, keitä te olette?”, Näätänen kertaa aamun tapahtumia.

Selvisi, että perheen kotiin oli tullut yöllä kaksi nuorta naista.

– He olivat olleet ilmeisesti kylmissään ja tulleet meidän pääovesta sisään. Ovi oli kyllä ollut kiinni, mutta ilmeisesti lukitsematta, koska mitään murron jälkiä ei ollut.

– He olivat hakeneet olohuoneesta tyynyjä ja käyneet eteiseen nukkumaan.

Aamulla nuoret eivät kuitenkaan enää saaneet ovea sisäpuolelta auki lapsilukon takia.

– He eivät osanneet avata ovea. Tajusin sitten myöhemmin, että aamulla kuulemani ääni oli se, kun he yrittivät räpeltää älylukkoa auki, Näätänen kertoo.

Hänen mukaansa nuoret naiset näyttivät olevan päihtyneinä.

– Ihan rauhallisia olivat. Kysyin ikää, niin toinen sanoi olevansa 16 ja toinen 18.

Melina Näätänen soitti hätäkeskukseen, ja poliisit tulivat paikalle. Näätänen kertoo pyytäneensä poliiseja viemään nuoret naiset jonnekin, missä he saavat ruokaa ja voivat luvallisesti nukkua.

Länsi-Uudenmaan poliisi vahvistaa MTV Uutisille, että heillä on ollut kuvatunlainen tehtävä Kauniaisissa lauantaiaamuna.

Säikähdystä ja surua

Tapahtuma säikäytti erityisesti perheen pikku poikaa, mutta Näätäsen mukaan asiasta on juteltu avoimesti, ja poikakin on rauhoittunut.