Kestävyysjuoksija Alisa Vainio on murtautunut kansainvälisen maratonin huipulle tahdilla, joka vaikuttaa nopealta, vaikka todellisuudessa taustalla on mittava panostus vuosien ajalta.

28-vuotias Vainio lukeutuu MM-kisojen vitossijan ja kolmen Suomen ennätyksen myötä Suomen suosituimpien urheilijoiden joukkoon.

Vainio on parantanut Suomen ennätystä kolmessa vuodessa seitsemän minuuttia. Kahden tunnin ja 20 minuutin alitus ei ole myöskään enää kaukana.

– Minusta tuntuu, että olen ihan sama ihminen (kuin kymmenen vuotta sitten). Osaan tehdä asiat vain aika paljon fiksummin. Kokonaisuus on hallinnassa ja pyrin enemmän nauttimaan matkasta enkä pakottamaan väkisin. Kukaan ei pakota minua tekemään mitään, eikä vaadi minulta mitään, paitsi minä itse. Pitää muistaa, että se on minun oikeus mennä tekemään niitä asioita ja tavoittelemaan niitä omia rajoja, Vainio kertoi MTV Urheilulle.

MTV Urheilu vieraili Vainion luona Lappeenrannassa.

