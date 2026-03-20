Yleisurheilun supertähti Armand Duplantis toteuttaa päättäväisesti tavoitteitaan seiväshypyssä. Hän ilmoitti lähes viisi vuotta sitten STT:n haastattelussa haluavansa hypätä joskus "superkorkealta" ja yltää tasolle, jossa hän kilpailee "omassa sarjassaan".

"Mondo" Duplantis, 26, voisi sanoa 15 maailmanennätyshyppynsä ja parinkymmenen arvokisamestaruuden jälkeen olevansa jo tavoitteessaan. Hän kuitenkin tähtää edelleen korkeammalle ja yhä uusiin mestaruuksiin.

Seuraava tavoite on MM-hallikisojen mestaruus lauantaina. Kilpailut järjestetään Puolan Torunissa, missä hän ponnisti uransa ensimmäisen maailmanennätyksen 617 helmikuussa 2017.

Nykyisen maailmanennätyksen 631 Duplantis ylitti Uppsalassa 12. maaliskuuta. Samalla hän vahvisti tavoittelevansa edelleen molempia isoja tavoitteitaan.

– Yritän jatkuvasti keksiä hyppyyni jotain uutta ja puskea itseäni eteenpäin, Duplantis selitti kehitystään Ruotsin tv:n haastattelussa.

Uppsalan Mondo Classic -kilpailussa uutta oli Duplantisin 22 askeleen vauhti, minkä ansiosta hän saattoi käyttää aiempaa jäykempää seivästä.

Kilpailua seurannut valmentaja-isä Greg Duplantis vakuutti, ettei ennätys jää "Mondon" viimeiseksi.

– Hän hyödyntää nopeuttaan niin hyvin, että menee vielä paljon korkeammalta, Greg Duplantis vakuutti uutistoimisto TT:lle.

Uhka Kreikasta

Torunissa Duplantis tavoittelee neljättä perättäistä MM-hallikisojen mestaruuttaan. Arvokisoissa hän on takonut täydellistä jälkeä koko vuosikymmenen, mitä on vaikea ymmärtää seiväshypyn kaltaisessa lajissa, jossa muuttujia on poikkeuksellisen paljon.