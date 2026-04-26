Kenian Sabastian Sawe on juossut Lontoon maratonilla uuden maailmanennätyksen.
Sawesta tuli ensimmäinen miesjuoksija, joka on juossut maratonin alle kahteen tuntiin. Uusi ME-aika kirjattiin muotoon 1.59.30.
Myös kisan toiseksi juossut Ethiopian Yomif Kejelcha alitti kahden tunnin haamurajan (1.59.41).
Kisan kolmanneksi juossut Jacob Kiplimo (2.00.28) onnistui niin ikään alittamaan Kelvin Kiptumin nimissä olleen entisen ME:n 2.00.35.
Myös naisten kilpailussa rikottiin maailmanennätys, kun Ethiopian Tigst Assefa juoksi voittoon naisten maratonin uudella ME-ajalla 2.15.41.
Naisten kaikkien aikojen ME:tä pitää hallussaan Ruth Chepngetich ajalla 2.09.56, mutta tuo kenialaistähden aika juostiin sekakilpailussa, jossa miehet toimivat naisten kirittäjinä, minkä takia ajat on määritelty erillisiksi ennätyksiksi.