Burnhamista on tulossa Britannian seitsemäs pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.
Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä.
Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle.
Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen.
Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille.